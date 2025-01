BBB 25: Em dia de eliminação, Queridômetro destaca rivalidade de brothers

Também disputando a permanência, o dono de circo "mala" de Aline e Vinícius, além de "coração partido de Joselma e Guilherme — dupla que foi puxada na contragolpe pelo palhaço. Apesar de ter discutido com o brother durante a dinâmica de segunda-feira, Diego não escolheu nada negativo para Edilberto.

Despertando cada vez mais no jogo, Renata e Eva demonstraram sua decepção com alguns participantes. Giovanna e Gracyanne Barbosa receberam "coração partido" de Eva, que também deu "alvo" para Camilla e Thamiris.

Camilla também recebeu um "biscoito" de Vilma, após a discussão entre as duplas serem relembradas durante o Sincerão. Por sua vez, a mãe de Diogo Almeida recebeu "planta" de Mateus.

