BBB 25 enfrenta um inimigo mais perigoso que o streaming

O BBB 25 deu uma boa melhorada nos últimos dias. Apesar do começo lento, existe um potencial bastante razoável para que a temporada consiga emplacar e ganhar cada vez mais tração em suas tramas e também na repercussão.

Sabemos que a TV aberta possui hoje uma concorrência incomparável com outros tempos. A oferta de conteúdo para consumo no streaming e outras maneiras de se divertir online é acachapante. Por isso, o BBB precisa ser uma descarga contínua de dopamina na cabeça do telespectador.

A produção parece estar tomando consciência disso enquanto os fatos se desenrolam na casa mais vigiada de Curicica. Estão fazendo questão de começar os programas com intervenções ao vivo com a casa, garantindo a sensação de urgência que mexe com os brios dos fãs.