Quem vai vencer o BBB 25? Ninguém se importa

Havia uma expectativa para que Vitória confrontasse Renata na final. Eu cheguei a me enganar, fato raro, pensando que a atriz teria conquistado uma torcida mais sólida após os percalços do começo da temporada. Ledo engano.

Vitória quase saiu em quase todas as vezes em que esteve emparedada. E depois foi a menos votada em alguns outros paredões com figuras mais relevantes para o público. Até que ontem finalmente foi embora. Acontece.

Quem ficou para a decisão foi o João Pedro, que também quase tinha saído no seu único paredão anterior, mas acabou ficando. E foi conduzido pela tremenda habilidade e sorte em provas. Um fenômeno. A ponto de ser um personagem interessante? Bom, não vamos exagerar.

Guilherme é a outra força dessa final. Representante derradeiro do outro grupo, deve ser a escolha de todo mundo que não gosta da Renata. Mas se não tiveram ímpeto para salvar seus favoritos até aqui, por qual razão conseguiriam dar o título para quem sobrou?

Mas tenho uma má notícia para a campeã ou campeão do BBB 25: ninguém está se importando muito com essa temporada. As pessoas mal sabem os nomes de qualquer participante além da Gracyanne ou do Diego Hypolito.

E os participantes têm uma parcela relevante de responsabilidade por isso. Acovardados, não conseguiram criar boas histórias para além das divisões de grupos, com enredos cansados e pouca autenticidade. O BBB 25 tragicamente não furou a bolha.