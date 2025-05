'Loucura', preconceito e arte: A verdade sobre os bebês reborn

Já faz algumas semanas que os bebês reborn estão monopolizando o debate público. Por conta de alguns vídeos que viralizam em uma frequência avassaladora, a sociedade está tem se mostrado deveras intrigada com o fenômeno.

No último domingo, o atual movimento chegou no seu ápice ao virar pauta do Fantástico, em uma reportagem que tentava entender o que são aqueles bonecos de vinil e como vivem as responsáveis por eles.

Tive a oportunidade de me embrenhar por esse assunto ao longo das últimas semanas. Tudo começou com uma entrevista com Nane Reborns, influenciadora que diz ter sido xingada de maluca em um shopping enquanto passeava com um dos seus filhos inanimados.