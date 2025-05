Seguindo os passos de Lady Gaga, cantor Belo vai atuar em novela

Não vai nada bem a audiência de Vale Tudo, pelo menos em São Paulo, principal mercado publicitário do país. O remake da popular trama de 1988 começou promissor, mas parece estar se perdendo pelo caminho.

É mais um problemão no principal horário de novelas da Globo. Já faz um tempo que não temos um sucesso indiscutível. A última coisa parecida com isso talvez tenha sido o remake de Pantanal.

Não parece ser uma fadiga do gênero em si, considerando que as novelas inéditas dos outros horários estão indo razoavelmente bem -às vezes até melhor que Vale Tudo, e as reprises de A Viagem e Tieta também fascinam os marcadores de audiência.