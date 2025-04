Festa dos 60 anos da Globo serviu para provar que no meu tempo era melhor

Primeiro foi o Vídeo Show especial, um programa que teve uma morte lenta e dolorosa em 2019. As novidades do breve retorno, como o quadro em que humoristas refaziam personagens de antigamente e também o quadro em que influenciadores refaziam personagens de antigamente, mostraram que o programa ainda aguarda ideias melhores para merecer um retorno definitivo.

Mas quando apresentou suas atrações clássicas, como a gloriosa cobertura dos bastidores da Globo, assim como o espetacular Falha Nossa com Ed Gama e Marcos Mion, aí o Vídeo Show deu saudades a ponto de aquecer o coração. As novelas atuais se beneficiariam muito com esses quadros no ar.

Ainda melhor foi o Vídeo Game no sábado. O principal trunfo do programa apresentado pela Angélica foi fazer tudo igualzinho ao que era antes. Sem inovações, sem reinventar a roda. Apenas as dinâmicas de sempre com gente famosa e carismática envolvida -Xuxa e Porchat com seus cônjuges no caso.

Para não dizer que não reclamei de nada, acho que os influenciadores que estavam na plateia -Diva Depressão, Dantas e Muka, poderiam ter sido melhor explorados de alguma outra forma além da mera presença VIP.

Ao longo do dia, Marcos Mion ainda empreendeu uma boa homenagem aos anos 80 e também à Fátima Bernardes no Caldeirão, enquanto Serginho Groisman apresentou o funcionamento da Globo de São Paulo de um jeito muito interessante -a gente normalmente pensa só nos Estúdios Globo em Curicica.

Luciano Huck fez um Domingão de colecionador homenageando os programas de auditório de outrora. Silvio Santos, Chacrinha e principalmente o Faustão garantiram ótimos momentos. Rever o palco cheio de artistas participando do Sexolândia foi uma experiência quase lisérgica.