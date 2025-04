Elenco do 'BBB 25' foi tão ruim que os destaques da temporada foram ex-BBBs

Quando a Globo anunciou que a vigésima quinta edição do "BBB" seria a mais longa de todos os tempos, ninguém poderia imaginar que a atual temporada se tornaria a maior prova de resistência que o reality show já promoveu: aguentar um elenco sem química que sabotava todas as dinâmicas que a produção desenvolvia para que os conflitos se estabelecessem no jogo.

Ontem, ao acompanhar os VTs com as trajetórias dos três finalistas do "BBB 25", ficou claro que Guilherme, João Pedro e Renata não têm enredo que justifique que eles tenham chegado tão longe na disputa. Guilherme até foi mais ativo na competição e foi o catalisador do maior desentendimento dessa edição: a briga entre Vitória Strada e as irmãs Camila e Tamires. Nenhum deles, porém, esbanjou carisma ou foi um grande jogador para conquistar a atenção do público.

Diante de participantes tão medíocres coube aos ex-BBBs Gil do Vigor e Bia do Brás serão os maiores atrativos do "BBB 25". Acompanhado de Ceci Ribeiro, Gil demonstrou muito jogo de cintura e segurança nas entrevistas que conduzia com os eliminados do reality show. A Globo, aliás, deveria investir na espontaneidade de Gil e aproveitá-lo como apresentador com mais frequência em sua programação. Bia do Brás, por sua vez, se deu muito bem como repórter do programa. Em suas interações com os populares, ela esbanjou simpatia e mostrou que tem futuro na TV.