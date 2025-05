Como o Corinthians se tornou o maior vilão das novelas da Globo

Fiquei sabendo que o remake de "Vale Tudo" atingiu um novo recorde negativo na noite de terça-feira. Em um primeiro momento, minha consciência pesou: será que a culpa foi minha? Perdi o capítulo para prestigiar a festança em comemoração aos 50 anos do Léo Dias.

Mas não foi responsabilidade dos fofoqueiros e artistas que estiveram no rega-bofe. Prometo prestigiar o que perdi no Globoplay, estou gostando muito da novela. E analisando as informações publicadas pelo site Notícias da TV, respiro aliviado e percebo que o culpado pelos mirrados 18 pontos no Ibope na verdade foi o Corinthians.

O mais popular time de São Paulo tem sido um algoz recorrente da teledramaturgia da Globo. Talvez nem seja exagero dizer que ele é o maior vilão das novelas atualmente. Mais até que o tão comentado streaming.