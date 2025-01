Paddington na Amazônia? Urso enfrenta freira enigmática para resgatar tia

Ter filhos me influenciou muito, fez toda a diferença. Eu penso muito nos trabalhos que chegam para mim, porque são trabalhos que eu quero que eles vejam e que tenham orgulho.

Para o ator, os filmes da franquia se destacam pela qualidade do roteiro e dedicação da produção. "É perceptível o investimento não só financeiro, mas de roteiro, de tempo. [...] Fazer parte disso é muito legal como ator. Eu gosto de saber que é um filme feito com qualidade, com carinho."

Bruno Gagliasso já havia dublado Paddington no segundo filme da série, lançado em 2017. No primeiro, o ursinho foi dublado por Danilo Gentili.

O novo filme traz participações especiais de Olivia Colman e Antonio Banderas. Colman é a enigmática freira que comanda o lar de idosos de onde tia Lucy saiu. Já Banderas interpreta o charmoso capitão Hunter Cabot, que guia a família Brown pelas águas amazônicas.

Olivia Colman e Antonio Banderas fazem participações especiais em "Paddington: Uma Aventura na Floresta" Imagem: Peter Mountain/StudioCanal

Os fãs da franquia vão notar a substituição de Sally Hawkins por Emily Mortimer no papel da Sra. Brown. Mortimer é conhecida por seus papéis em filmes como "O Retorno de Mary Poppins" e "Match Point". "Paddington: Uma Aventura na Floresta" está em cartaz nos cinemas.