'A pousada de Yongcheonru': elenco expõe curiosidades da série sul-coreana

Sempre que assistimos a dramas ambientados na Dinastia Joseon, os figurinos são muito chamativos. É demorado o processo para de preparação? E é muito desconfortável? Estou curiosa...

Kim Ji Eun (Duk Soo): É especialmente quente no verão. Mas o lado positivo é que, como o formato do corpo não é tão visível, você pode comer sem se preocupar muito [risos] e, quando está frio, você pode se vestir em camadas por dentro, o que é legal. Acima de tudo, os figurinos são lindos. As cores e texturas são tão adoráveis.

Bae In Hyuk (Lee Eun): Há uma grande diferença. Meu cabelo também tem que ser penteado em um coque alto, então demora muito mais. Os figurinos são em camadas, então o tempo de preparação, definitivamente, demora o dobro do tempo em comparação com outras filmagens.

O drama retrata uma série de pessoas que estão infelizes com suas vidas, tentando sobreviver e tentando encontrar seu lugar trabalhando em um hotel. Como você definiria os personagens que interpreta e que conselho daria a eles?

Kim Ji Eun: Todos que vêm para Yongcheonru têm um objetivo --todos estão aqui para alcançar algo, não importa o que aconteça. Se eu fosse definir Duk Soo seria como "um verdadeiro homem Duk Soo!". O conselho que eu daria a Duk Soo é: "Não tente tanto". Às vezes sinto pena dele. Há momentos em que só quero dizer para ele parar, mas espero que ela pare de tentar mudar todas as situações à força e, em vez disso, encontre a felicidade nos momentos que lhe são dados.

Park Jae Chan (Go Su Ra): Eu definiria Go Su Ra em uma palavra: Paixão. Ele veio para Yongcheonru para salvar sua família fracassada e está determinado a ter sucesso não importa o que aconteça, o que o enche de paixão. O conselho que eu daria a Go Su Ra é: "Acredite em seus amigos e continue trabalhando duro e, eventualmente, coisas boas acontecerão."

Jung Gun Joo (Jun Hwa): Eu definiria Jun Hwa como "compostura". Eu diria a ele: "Você está indo bem, continue do jeito que está."