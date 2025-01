BBB 25: Guilherme e Edi discutem após formação de Paredão: 'Sou idiota'

A formação do segundo Paredão do BBB 25 (Globo) gerou um conflito entre Guilherme e Edilberto.

O que aconteceu

O pernambucano questiona a fala do emparedado sobre estar sofrendo perseguição no programa. "Me doeu, porque, em uma lista de prioridades, vocês não seriam minha prioridade de votação. Ela (Delma) não, ela queria votar e eu estava batendo o pé: 'eu não quero votar neles dois'", desabafou.