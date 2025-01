BBB 25: família reage à indicação de Diego e Daniele Hypolito ao Paredão

A indicação de Diego e Daniele Hypolito ao segundo Paredão do BBB 25 (Globo) não causou surpresa nos familiares dos ginastas.

O que aconteceu

Edson, irmão mais velho dos atletas, já esperava que os irmãos seriam alvos dos demais confinados. "Eu acredito que eles precisam ficar, pois estão movimentando o jogo, tanto gerando repercussão dentro da casa quanto aqui fora. O Diego, com sua personalidade única, ainda tem muito entretenimento para entregar, e a Dani, com certeza, vai mostrar mais de si no jogo depois desse Castigo do Monstro", avaliou.