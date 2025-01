BBB 25: duplas emparedadas defendem permanência na casa

Emparedadas, as duplas Vitória Strada e Mateus, Diego e Daniele Hypolito e Edilberto e Raissa defendem a permanência no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Guilherme e Delma venceram o Bate-Volta e se livraram do Paredão. Vitória e Mateus foram escolhidos pelos Líderes Diogo Almeida e Vilma. Camilla e Thamiris atenderam o Big Fone e, além de garantir a imunidade, puderam indicar outra dupla. Os escolhidos foram Edilberto e Raissa, que tinham direito a um Contragolpe e colocaram genro e sogra na berlinda.