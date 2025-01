BBB 25: Irmãos Hypolito, Edi e Raíssa, Vitória e Mateus estão no 2º paredão

O que aconteceu

Big fone empareda Edilberto e Raíssa. No sábado (25), o big fone tocou, Maike o atendeu e indicou Daniele e Diego Hypolito para berlinda— além de ter garantido imunidade para ele e Gabriel. No entanto, ao atender o big fone ele descumpriu uma regra do monstro e a ação foi cancelada.

Com a anulação, o big fone tocou novamente no domingo (26). Desta vez, Camilla atendeu, garantiu a imunidade para dupla com Thamiris e ainda indicou Edilberto e Raíssa ao paredão.

BBB 25: Camilla e Thamiris atendem big fone Imagem: Reprodução/Globoplay

Poder dos anjos

Diego e Daniele Hypolito, anjos da semana, imunizaram Aline e Vinicius. No discurso, Daniele disse que a dupla seria coerente com a imunização já que Aline e Vinicius haviam tirado eles do paredão na última semana.