BBB 25: Edy e Raissa planejam ataque a Diego Hypolito e cavam própria cova

O sincerão vai ser determinante para as enquetes. Acho que se o palhaço macetar o Diego e a Dani, aí ele vai mexer naquele negócio de abelha, colmeia. Vai mexer numa colmeia, olha, que vai dar ruim. É o que vai acontecer. E aí nós teremos Vitória Strada e Matheus ficando.

Dieguinho

Dieguinho detalhou também a conversa na casa em que Edilberto fala mal de Diego Hypolito.

Edilberto disse: 'Diego fez muito errado comigo aquele dia lá de querer me apontar'. Aí a Raissa falou, então já começa por aí pai. Aí o Edilberto, já começa aí. Não gostei, não gostei. O Diego entrou no circo tem dois anos, três anos. Ele acha que ele é o quê? É o cara do circo? Quer saber mais do que eu que nasci naquela bagaça há 42 anos?

No segundo paredão do Big Brother Brasil 25 estão as duplas Mateus e Vitória Strada, Edilberto e Raíssa e Daniele e Diego e Daniele Hypolito.

