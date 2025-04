Renata corre risco de ser eliminada do BBB 25? Saryne opina

Bárbara acredita que, neste cenário, Vitória deve ser a indicada pelo Líder e enfrentaria Joselma e Renata na berlinda. Isso pode representar um risco real para a bailarina permanecer no jogo.

Acho que contra a Vitória ela tem chances [de ser eliminada]. Vai depender de como a torcida da Vitória vai se posicionar. Por exemplo, se for com a Delma, tem uma chance do público falar: 'Vamos eliminar a planta'. Mas a torcida da Vitória vai ser fiel aos Anos 50 e vai declarar Fora Renata

Bárbara Saryne

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.