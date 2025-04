Chico Barney: Chega! Bate-Papo com o Eliminado do BBB precisa acabar

O dia de eliminação do BBB já segue um padrão: o participante sai da casa, conversa rapidamente com Tadeu Schmidt e vai para o Bate-Papo com o Eliminado —neste ano apresentado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Para Chico Barney, essa dinâmica precisa acabar o mais rápido possível. Ele defende seu ponto de vista no Central Splash desta sexta-feira (11).

O último brother a participar da tradicional conversa foi Maike. Assim como seus colegas de confinamento, ele precisou responder sobre polêmicas que viveu dentro da casa, como a recente importunação contra Renata e seu embate com Diego Hypolito.