Após BBB 25, João Gabriel volta para casa e debocha: 'Berimbau é o cacete'

Exibindo alguns detalhes da fazenda onde mora, que conta com uma grande piscina e algumas mesas de bilhar, ele comemorou: "Como é bão voltar pra casa, moçada! Coração até bate mais forte nesse chão que é da gente!", escreveu.

Em um dos vídeos compartilhados nos Stories do Instagram, o ex-BBB ainda debochou do meme criado a partir de uma discussão com Aline. "Quem me conhece, sabe a pessoa boa que eu sou. Quem me conhece, sabe o menino bão que eu sou", gritou o goiano. Na sequência, seus amigos afirmam: "Berimbau é o cacete".

