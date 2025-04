Maike diz que não esperava ter torcida no BBB e revela seu maior erro

Maike confirmou que seu maior embate dentro da casa era Vinícius, mas reconheceu que, caso tivesse "puxado" Delma para o Paredão, ainda poderia estar na casa. "Ela não teve tanto protagonismo dentro do jogo, não tem embate com ninguém. Ela não faz muita coisa dentro do jogo, não joga tão bem, precisa do enredo do Guilherme —que também não tem tanto enredo, pega as coisas dos outros para falar", disse. "Apesar dessas coisas, é um cara que eu gosto, tenho um carinho por ele".

Ele ainda disse que "se apagou" após a eliminação de sua dupla, Gabriel. "A gente não quer mudar muito o enredo em que está e ficamos sempre indo nas mesas pessoas. Isso foi um dos meus erros la dentro. Hoje, faria diferente (…) isso de focar e ter medo de embates com novas pessoas (…) Não ficaria só no Diego e Vinícius não".

Ele classificou Delma como "falsa" pela briga com Renata, chamou Vinícius de "hipócrita", e disse que "aprendeu a gostar" de Vitória. "De início, achava ela um pouco chata, mas depois aprendi que é muito doce e muito meiga", afirmou. "Mas também tem que se posicionar mais, parar de fica pegando carona nos grupos. Pulou de grupo em grupo, só não foi pro meu porque achou que ia sair —só sai gente lá".

