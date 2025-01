Edilberto detona Diego Hypolito no BBB 25: 'Acha que é o cara do circo'

Edilberto concordou. "Primeiro que o Diego fez muito errado comigo de querer me apontar. Não gostei."

O palhaço continuou criticando o brother. "O Diego entrou no circo tem dois anos, três anos. Ele acha que ele é o... É o cara do circo, sabe? Quer saber mais do que eu que nasci naquela bagaça há 42 anos."

Raissa falou ainda sobre o 2º Paredão, que pai e filha disputam contra os ginastas e Vitória e Mateus. "Nós não estamos se vitimizando em momento nenhum aqui dentro. E fazendo o que tem que fazer aqui dentro."

BBB 25 - enquete UOL: Qual dupla você quer eliminar no segundo paredão? Daniele Hypolito e Diego Hypolito Divulgação/Globo Edilberto e Raissa Divulgação/Globo Mateus e Vitória Strada Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo