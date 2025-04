Confrontado sobre Giovanna, Maike diz estar apaixonado por Renata

Bebida não é desculpa para nada. Eu errei mesmo e assumo. Espero que todo mundo que sentiu algum gatilho com as cenas possa me desculpar. Estou aprendendo também com os erros. Não é algo da minha índole. Aprendi a ser homem com uma mulher e cometi esse erro grande com uma mulher Maike

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

Enquete encerrada BBB 25 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado final 1 Vinicius 56,16%

2 Maike 41,22%

3 Renata 2,62% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo