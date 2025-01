Enquete BBB 25: dupla camarote abre vantagem para escapar do paredão

Uma dupla aparece com um cenário mais confortável no segundo paredão do Big Brother Brasil 25, segundo a enquete do UOL. Trata-se dos irmãos Hypolito: Daniele e Diego.

O que diz a enquete

Nas últimas horas, a enquete do UOL mostrou uma disputa acirrada entre Mateus e Vitória Strada, e Edilberto e Raíssa. A dupla camarote aparece como a mais votada para deixar o programa, com 47,84%, no recorte feito às 16h45.