Diego 'treina' pra Sincerão no BBB 25: 'Sei identificar quem são as cobras'

Em uma conversa com Daniele, Diego Hypolito treinou para o Sincerão de segunda-feira (27) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ginasta disse acreditar que eles serão alvo de Edilberto. "Ele me deu cobra, eu acho. Se ele começar falando da gente, é óbvio que ele deu cobra. Vou falar assim: 'Vim com essa camiseta de cobra em homenagem. Sei identificar muito bem quem são as cobras venenosas.'