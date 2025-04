Vinícius vence prova e é o último Anjo do BBB 25; veja como foi a dinâmica

Tadeu Schmidt deu as instruções da dinâmica. "Dentro de cada cabine tem um cartão. Vocês vão entrar na cabine e os celulares vão ser preenchidos com bolinhas, simulando a memória cheia de um celular. As cabines vão ficar cheias de bolinhas com vocês lá dentro. A missão do jogador é liberar espaço. Vocês vão retirar as bolinhas através dessa abertura aí na frente", explicou o apresentador. As três pessoas que concluíssem a prova corretamente com o menor tempo seguiriam para a fase final.

BBB 25: Participantes nas cabines prestes a serem preenchidas por 5 mil bolinhas cada Imagem: Reprodução/Globoplay

Quem vencesse a prova poderá imunizar um participante no próximo Paredão. O vencedor também terá direito a ter um almoço especial, com recado da família e amigos.

A dinâmica foi interrompida devido a um problema da estrutura do cenário. Os participantes voltaram para casa, onde esperam o conserto. Após alguns minutos, a atividade foi retomada.

Guilherme foi o primeiro a concluir a dinâmica e avançou para a fase final. Diego terminou em segundo, e Vinícius em terceiro. Vitória quase conseguiu o terceiro lugar, mas esqueceu de pegar o cartão e Vinícius foi mais rápido. A atriz caiu no choro e foi abraçada por Diego. Renata ficou em 5º lugar, e Delma, em último.

Guilherme, Diego e Vinícius seguiram para a fase final. Os participantes tinham diante de si uma bancada com seis celulares colados nela. Cada aparelho tinha uma pergunta, cujas respostas poderiam ver vistas em outra sala, onde ficavam 12 celulares gigantes exibindo vídeos em looping. Eles precisavam ir até a sala dos celulares gigantes, assistirem os vídeos, e voltarem para responder as perguntas na bancada. Após responderem tudo, eles deveriam apertar o botão para concluir. Quem respondesse todas corretamente no menor tempo seria o último anjo da edição.