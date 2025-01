Mauricio de Sousa explica escolha do filho para cinebiografia: 'Minha cara'

Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, terá a vida retratada em filme biográfico. A estreia está marcada para 23 de outubro de 2025, na semana em que o cartunista completa 90 anos.

O próprio cartunista revelou que a decisão foi tomada após uma análise de fotos de diferentes épocas de sua vida. "Eu comecei a ver as fotos do Mauro, fotos de diversos tempos da vidinha do Mauro. E, ao mesmo tempo, também eu vi as fotos do Mauro no tempo que eu me lembrava. Então eu olhava nas fotos, as fotos eram a minha cara, o meu rosto, como é que eu agia e tudo mais."