Filho diz que Estado assumir morte de Rubens Paiva é 'patriótico e justo'

Rubens Paiva foi dado como desaparecido em 20 de janeiro de 1971. Em dezembro de 2024, o Conselho Nacional de Justiça publicou resolução que obriga o Estado a retificar registros de mortos e desaparecidos vítimas da ditadura que durou de 1964 a 1985 no Brasil, entre os quais está o ex-deputado — os restos mortais dele nunca foram encontrados.

Certidão de óbito retificada pelo Estado foi assinada pela primeira vez em 1996. Naquele ano, o Poder Público emitiu o documento após uma luta de 25 anos da esposa do político, Eunice Paiva. É a vida de Eunice que é retratada no livro e no filme que tem feito sucesso em todo o país.

Ao Fantástico, Marcelo Rubens Paiva destacou que escreveu "Ainda Estou Aqui" em homenagem à mãe, que sofreu de Alzheimer em seus últimos anos de vida —ela morreu em 2018, aos 86 anos. Seu nome se tornou símbolo contra o regime militar.

Filha se emocionou com filme

Ana Lúcia Paiva, filha de Eunice e Rubens, disse ter se emocionado com a cena de Fernanda Montenegro no filme. "Foi muito impressionante... Vê-la fazer essa cena quase que igual [a minha mãe] foi uma das cenas em que eu fiquei mais emocionada".

Ela também explicou que a cena em arruma a roupa do pai, antes de ele ser levado pela ditadura, foi real — aquela foi a última vez que Ana Lúcia viu o pai. "Todo mundo me fala dessa cena da camisa, que é uma cena que realmente aconteceu. [Naquele dia] eu cheguei em casa, fui dizer bom dia para o meu pai, e pedir uma camisa porque era moda na época a gente ir para a praia com a camisa do pai, e foi a última vez que eu vi ele".