BBB 25: Vinícius deixa claro para Diogo: 'Não tenho nada contra você'

Após conversar abertamente com Aline, 32, Diogo Almeida, 40, decidiu colocar os pingos nos is com Vinícius, 28, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Diogo contou ter se chateado por Vinícius ter atrapalhado um momento de interação seu com Joselma, 54, e Guilherme, 27. "Você estava chamando o Gui e a Joselma para entrar. Só que eu estava com eles ali, curtindo com eles. E curtindo muito. Porque começou a tocar músicas da época da Joselma, músicas que ela curte. Até que você pegou no braço dele e falou assim: 'vamos entrar, vamos entrar'. Se imagina, se coloca na situação. Você nessa situação, eu faço isso. Você está entendendo?"