'Profundo': 1ª mulher trans indicada ao Oscar defende personagem masculino

A admiração de Gáscon pela cultura brasileira é evidente: em dez minutos de conversa, a atriz espanhola mencionou diversas coisas pelas quais é apaixonada no Brasil, destacando até mesmo Pelé como o melhor jogador de futebol do mundo. "Se eu começar a te contar todas as coisas que gosto no Brasil, não vamos terminar nunca. Desde as caipirinhas até os Tribalistas, passando por Roberto Carlos, que para mim é um dos melhores jogadores de futebol. Os pênaltis do Zico, Sócrates..."

Karla Sofía Gáscon, protagonista de 'Emilia Pérez', conhece São Paulo Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Rivalidade com Fernanda Torres

Quanto à rivalidade com Fernanda Torres, Gáscon afirma que a relação entre as duas é a melhor possível e revela que adoraria trabalhar com a brasileira. "Ela me parece uma mulher maravilhosa, como pessoa e atriz, que merece tudo de melhor neste mundo."

Não estamos em uma competição. Esse é um jogo no qual outras pessoas nos colocaram, que nem é o nosso jogo. Estamos aproveitando. Temos que curtir e vivenciar as coisas de uma forma positiva. E espero que trabalhemos juntas, mesmo que seja apenas para eu dizer: 'seu café, senhorita'.

Além da indicação ao Oscar 2025, Karla Sofía Gascón conquistou o prêmio de melhor atriz em Cannes e no European Film Award pela sua atuação em "Emilia Pérez". No entanto, a espanhola vê essas indicações e prêmios como uma "realidade paralela". "É um lugar que você entra e deve tomar muito cuidado para não perder o chão e acreditar que você é algo que não é."