Atriz de 'Emilia Perez' não se deixa levar pelo Oscar: 'Realidade paralela'

"Emilia Pérez" é o filme com mais indicações ao Oscar 2025, com 13 no total, incluindo a de melhor atriz para Karla Sofía Gascón, 52. Ela também fez história ao se tornar a primeira mulher trans a ser indicada na categoria.

A protagonista disse ser uma honra "receber qualquer tipo de indicação" e "ganhar qualquer prêmio". Gáscon, que conversou com Splash essa semana, venceu como melhor atriz em Cannes e no European Film Award pela atuação em "Emilia Pérez".

A espanhola, no entanto, entende que todas essas indicações e prêmios são como uma "realidade paralela". "É um lugar que você entra e deve tomar muito cuidado para não perder o chão e acreditar que você é algo que não é."