Internautas reagem a novos produtos na Xepa do BBB: 'Peito de frango?'

Entre os itens adquiridos no mercado pela Xepa, estão 10 quilos de frango, batata-doce, 280 ovos e maçãs. A conquista foi celebrada com entusiasmo pelos brothers. "Gente, nunca pensei que fosse sentir tanta alegria com um peito de frango e uma banana", brincou Vitória Strada, enquanto Edilberto completou: "É luxo!".

Fora da casa, a reação também foi intensa. Nas redes sociais, internautas criticaram a existência do peito de frango na Xepa.

NUNCA teve peito de frango e essa quantidade de ovos na Xepa, ai querem que a gente acredite que não tem gente sendo favorecida lá dentro, um abraço #BBB25 -- Nah Morais (@Na_Moraiis) January 24, 2025

Efeito Gracyanne: ovo barato e peito de frango, que nunca teve na xepa.... -- Samya (@ferreiraasamya) January 24, 2025

Estão favorecendo a Graciane colocaram ovo barato e agora peito De frango antes não teve na história Estão dando privilégio pra camarote xepa é xapa, é castigo! #bbb25 -- Nune (@Nunecomenta) January 24, 2025