Big Fone, Paredão Triplo e mais: Como será a dinâmica da semana no BBB 25

O BBB 25 (Globo) segue para sua terceira semana com novidades na agenda. Confira a dinâmica dos próximos dias:

Sexta-feira (24)

Após vencerem a Prova do Líder desta quinta-feira (23), Diogo e Vilma terão que indicar nesta sexta-feira três duplas para a Mira do Líder. No dia do Paredão, uma dessas três duplas deverá ser indicada por eles para a berlinda.