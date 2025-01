Treta no BBB 25: entenda a briga de Diogo Almeida com Camilla e Thamiris

Sentida com toda a situação, Thamiris tentou conversar novamente com Diogo ao longo da madrugada, mas o ator se recusou, pedindo para que isso ocorresse pela manhã. A decisão do participante deixou a nutricionista ainda mais desestabilizada, o que fez com que ela chorasse por conta de toda pressão do jogo.

"Ele criou expectativa com a gente por sermos pretas e pobres. Só que eu sou uma pessoa tímida para certas situações e não acho que ele chegou em mim de uma maneira que poderia ter desenrolado", Thamiris, ao analisar o incômodo de Diogo pelo distanciamento dela e Camilla

