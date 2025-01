Rei da Pornochanchada: Quem é ex-ator que 'não aguenta' mais transar?

David tem uma carreira vasta, com mais de 40 filmes. Nas produções, ele atuou como ator, diretor ou produtor. Entre os longas mais famosos, estão "Dezenove Mulheres e Um Homem" (1977), "Caçadas Eróticas" (1984), "Troca-Troca do Prazer" (1985), "Sexo Cruzado" (1986), entre outras.

Na TV aberta, esteve em novelas da TV Excelsior, Band e Globo. Cardoso foi do elenco de "O Grande Segredo" (1967), "Cara a Cara" (1979), "Despedida de Solteiro" (1992), "Da Cor do Pecado" (2004) e Carga Pesada (2006).

Cardoso revelou que recusou um xaveco de Mazarropi mesmo sabendo que poderia ser alçado a galã de filmes. Em entrevista para Splash, em 2022, disse: "E o Mazzaropi, então? As cantadas dele em cima de mim. Falei para ele: 'Mazzaropi, me dá um papel em um filme? Você podia me dar um papel de galã'. E ele falou: 'Cardoso, você não é galã porque você não quer, é só você dormir comigo que você vira galã muito rapidamente'".

David Cardoso está na lista dos famosos que posaram para a G Magazine. A edição de 1999 da publicação trouxe o ator na capa com o título: "O Rei da Pornochanchada, David Cardoso. Sem censura".

David Cardoso posou para a G Magazine de abril de 1999 Imagem: Divulgação

Longe do cinema desde 2015, quando participou da produção de "Sem Defesa" (2015), David Cardoso diz que o cinema e o teatro "de antigamente" não existam mais. "O cinema popular que o Mazzaropi fazia, que o Zé do Caixão fazia, que eu fazia, acabou! Não existe mais. E o teatro, pior ainda", disse ele, em entrevista a Splash.