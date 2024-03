Rei da Pornochanchada recusou xaveco de famoso ator e posou para G Magazine

Aos 20 anos, ele se mudou para São Paulo com o objetivo de iniciar a carreira no cinema. Ele começou a trabalhar para a Pam Filmes, empresa de Amácio Mazzaropi, e estreou como ator em O Lamparina, de 1963.

Ao todo, Cardoso ostenta nada mais, nada menos que 40 filmes em seu currículo. Entre os mais famosos estão "Dezenove Mulheres e Um Homem" (1977), "Caçadas Eróticas" (1984), "Troca-Troca do Prazer" (1985), "Sexo Cruzado" (1986), entre outras.

David Cardoso posou para a G Magazine de abril de 1999 Imagem: Divulgação

Em TV aberta, David Cardoso ficou conhecido por atuar em novelas da TV Excelsior, Band e Globo. Ele esteve nas tramas "O Grande Segredo" (1967), "Cara a cara" (1979), "Despedida de Solteiro" (1992), "Da cor do Pecado" (2004) e Carga Pesada (2006).

A Splash em 2022, Cardoso revelou que recusou um xaveco de Mazarropi mesmo sabendo que poderia ser alçado a galã de filmes. "E o Mazzaropi, então? As cantadas dele em cima de mim. Eu falei para ele: 'Mazzaropi, me dá um papel em um filme? Você podia me dar um papel de galã'. E ele falou: 'Cardoso, você não é galã porque você não quer, é só você dormir comigo que você vira galã da noite para o dia".