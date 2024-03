Aos 80 anos, Rei da Pornochanchada chama atenção ao posar sem camisa

Rei da Pornochanchada, David Cardoso, 80, chamou atenção ao posar sem camisa, com o corpo definido, ao lado do filho caçula.

O que aconteceu

Na foto, David aparece sorrindo ao lado do filho Oswaldo Cardoso. O jovem é fruto do casamento com a professora Romilda Servim, com que está casado há mais de 20 anos. Além de Oswaldo, Davi tem outros três filhos.

David tem uma carreira vasta, com mais de 40 filmes. Nas produções, ele atuou como ator, diretor ou produtor. Hoje, ele vive longe da mídia e mora com a família em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.