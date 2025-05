Representante de Justin Bieber nega que ele tenha sido vítima de P. Diddy

Justin Bieber e P. Diddy trabalharam juntos desde o início da carreira do artista pop, criando uma grande amizade. Nas redes sociais, fãs criaram uma teoria de que o clipe da música "Yummy" continha sinais de que o artista foi vítima de pedofilia.

Nesta semana, Diddy enfrenta um julgamento pelos crimes dos quais foi acusado. Entre as testemunhas do caso, a ex-namorada do rapper, Cassie Ventura, revelou detalhes importantes sobre abusos, violência e as festas "freak off" promovida pelo rapper.