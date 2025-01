Nova parcial da enquete UOL BBB 25: veja como está votação hoje (20)

O primeiro paredão do Big Brother Brasil 25 está formado: Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, e Edilberto e Raissa. Veja, abaixo, quem o público quer eliminar do programa da Globo, segundo a enquete do UOL.

O que diz a enquete

No recorte feito às 12h45 na enquete do UOL, a dupla eliminada seria Diogo e Vilma. Os participantes somam 45,54% para deixar o reality show.

A disputa, porém, promete ser apertada até momentos antes do anúncio da eliminação. Isso porque Arleane e Marcelo aparecem na sequência com 43,41%.