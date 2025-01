Dantinhas: medo de se queimar enfraquece elenco do BBB 25

Depois de uma semana de BBB 25, Dantinhas demonstrou sua preocupação com o elenco do reality durante o Central Splash desta segunda-feira (20). Segundo ele, muitos dos participantes estão com medo de se queimar fora do jogo, que pode interferir nas tramas do programa.

Eu acho que o elenco do ano passado, a gente tinha uma galera mais raiz, uma galera que se jogava, que precisava muito desse dinheiro. Uma galera do povão mesmo.

Dantinhas

Para ele, as conversas que estão acontecendo dentro da casa é o que dão o tom de que os participantes estão no modo 'café com leite'.