BBB: Diego para Daniele: 'Tenho posicionamentos muito diferentes dos seus'

Diego falou sobre com a irmã. "Eu tenho posicionamentos muito diferentes dos seus e, às vezes, eu acho que você está falando coisas que não são coerentes com aquilo que eu estou conversando. Eu acho, na minha percepção, no momento, que estamos sendo mal vistos como dupla. Então, têm situações que eu realmente corto até de propósito."

Para de colocar numa situação que você não possa fazer as coisas. Eu não sou seu inimigo, eu sou uma dupla sua. Diego Hypolito

Daniele continuou. "Eu tô tentando me posicionar com as pessoas, mas muitas vezes você me corta. Eu não vou continuar falando quando você começar a falar."

Diego prometeu à irmã que irá se atentar a isso. Na sequência, os dois voltaram a falar sobre jogo e com quais duplas tem mais afinidade.

BBB 25 - enquete UOL: Qual dupla você quer eliminar no primeiro paredão? Arleane e Marcelo Divulgação/Globo Diogo e Vilma Divulgação/Globo Edilberto e Raissa Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo