Deborah Secco elogia mamilo de Vitória Strada, do BBB: 'O mais lindo'

Vitória Strada, 28, revelou no BBB 25 (Globo) que teve uma de suas partes íntimas elogiadas por Deborah Secco, 45.

O que aconteceu

A gaúcha contou que a estrela global se desfez em elogios a seus mamilos, nos bastidores da novela "Salve-se Quem Puder" (2020), em que atuaram juntas. "Um dia ela chegou na frente da galera do estúdio e falou assim: 'Gente, eu vi o mamilo da Vitória! O mamilo mais lindo que eu já vi!'", relatou Vitória, para espanto das colegas de confinamento.

A própria Deborah confirmou a veracidade dos relatos por meio das redes sociais. "Kkkkkk, e é mesmo!", escreveu ela em seu perfil no X (antigo Twitter), compartilhando o vídeo do corte com a fala de Vitória.