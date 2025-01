BBB 25: Gracyanne revela plano para 'driblar' limite de ovos na Xepa

Gracyanne Barbosa, 42, contou o que pretende fazer para manter a rotina alimentar em dia com a quantidade limitada de ovos na Xepa do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Renata, 32, trouxe o assunto à tona, perguntando como ficou a divisão dos ovos na Xepa. A bailarina faz parte do grupo VIP nesta semana e tocou no tema no Quarto Anos 50, enquanto os brothers aguardavam para fazer a Prova do Anjo.