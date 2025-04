Daniele Hypolito lembra como foi convidada ao BBB: 'Não pude comemorar'

Recebi críticas muito grandes a minha carreira inteira. Queria um aprendizado de enfrentar isso: receber palavras duras e conseguir falar, independente da forma (...) Queria enfrentar esses medos Daniele Hypolito

Questionada pela apresentadora sobre se queria ou não vencer o prêmio do programa, ela respondeu em afirmação. "Eu era essa pessoa [que via o BBB e sabia que quem se colocava no Paredão quer sair]. Mas quando você vive ali, é diferente", disse. "Queria muito ter ficado".

Ela ainda lembrou como recebeu o convite para entrar no reality show. "O convite do Diego para mim foi muito especial. Primeiro entraram em contato com ele, até pela ansiedade dele", explicou. "Aí ele me ligou. E por acaso, nesse dia, eu estava com o time do Rio de Janeiro nos Jogos da Juventude. Eu estava na Globo de João Pessoa".

A ex-BBB explica que o irmão perguntou se haviam pessoas ao seu redor e pediu para que ela se isolasse. "Procurei um canto e não pude comemorar quando ele me contou, porque tinha gente perto. Mas fiquei muito feliz com o convite", disse.

Inclusive, ela afirmou que no ano passado, costumava acompanhar o BBB 24 e chegou a mandar um áudio para Tadeu Schmidit dizendo: "Quem sabe, no ano que vem".

LIVES