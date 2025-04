Enquete BBB 25: camarote cresce em rejeição e fica em risco no paredão

João Gabriel ainda aparece com mais votado para deixar a casa, com 48,30%, na parcial feita às 10h50 (de Brasília). Hypolito aparece na sequência com 47,24% dos votos.

Nas últimas horas, João Gabriel conseguiu encurtar a diferença para o ex-atleta. João contava com 61,23% das intenções de voto no início do dia. Diego, por outro lado, somava 35,25%.

Vitória Strada tem um cenário mais confortável. A atriz somou apenas 4,46% dos votos e não parece ser alvo do público.

O anúncio do eliminado acontece na noite de amanhã. A definição do nome é divulgada durante a transmissão ao vivo do programa na TV Globo.

BBB 25 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Diego Hypolito Globo/ Fábio Rocha João Gabriel Globo/Fábio Rocha Vitória Strada Fábio Rocha/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

