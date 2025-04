Fora do BBB, Daniele vê 'traição' de Gracyanne: 'Até que ponto era real?'

Gil do Vigor e Ceci Ribeiro confrontaram a sister por ela não ter se "expressado mais" nas oportunidades ao vivo e até "fugido do jogo". Segundo ela, os espectadores da edição já conhecem os brothers que estão confinados, e não faria sentido mudar sua personalidade. "Meu coração sai leve", disse.

Ela ainda assistiu ao momento em que, no início do jogo, o grupo do qual fazia parte a "excluiu" —em especial Camilla. "Não é legal, porque eu não faria isso. Não imaginava, fico bem chateada, até porque são pessoas que falei que queria levar pra minha vida", disse. "Não faz nem parte do meu vocabulário, excluir alguém".

Ao ver Gracyanne como cúmplice de uma possível votação contra a ginasta, ela comentou com lágrimas nos olhos: "Agora tô começando a ver..", disse. "Até que ponto isso [sua amizade com Gracyanne] era real?".

Quando a gente cria uma expectativa sobre alguém e vemos que fomos coração e verdadeiros com a pessoa, e a pessoa na verdade transparece que estava só se aproveitando para colher informações... Daniele Hypolito

Ela também definiu João Pedro como a atual "cobra da casa", e João Gabriel como "planta". Ainda segundo ela, Maike não ganha o programa "de jeito nenhum".