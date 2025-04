João Gabriel critica decisão de Maike: 'Pensando com a cabeça de baixo'

O gêmeo pareceu não gostar da escolha do VIP do Líder Maike, que optou por dar a pulseira à Renata e João Pedro.

Maike pensando com a cabeça de baixo... Duas semanas que nós está na Xepa. Nós é um grupo... João Gabriel

Na fala, João Gabriel faz referência ao novo casal do reality show: Maike e Renata. Desde que se beijaram na madrugada de ontem, o casal têm trocado beijos e flertes na casa —dormindo, inclusive, juntos no Quarto do Líder.

