Hadballa expõe tensão no BBB 20 e recado de Boninho: 'Mandou ir para cima'

O Big Brother Brasil 20 estava na 'berlinda' e poderia ser a última edição do reality show da Globo se não fosse um grande sucesso, revelou Hadson Nery, mais conhecido como Hadballa, ex-participante do programa naquele ano, em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

Na nossa edição, quando fomos pré-confinados, soubemos que essa edição seria 'ou é ela, ou acabou o Big Brother'. A gente estava preparado para fazer uma edição com qual a produção nos informou que a química nova de anônimos e famosos, essas coisas todas, se não desse certo, não teria 21!