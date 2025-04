Renata e Maike trocam declarações durante manhã: 'Derrete meu coração'

Na vez de Renata, a sister tirou a frase "foi uma delícia te conhecer", que ela rapidamente dedicou para Maike. "Eu vou dedicar essa pro Maike porque eu conheci ele aqui, e ele foi uma pessoa muito parceira desde que a Eva saiu".

A bailarina ainda se declarou para o representante comercial. "Ele já era antes, mas desde que ela saiu, foi um afago, de verdade, uma pessoa que abraçou, que foi ombro quando eu precisei chorar umas 38 vezes seguidas e aqui, realmente, é importante estarmos com pessoas que estão com a gente somando forças, para que a gente continue lutando até o fim, então, obrigada".

Já Maike, ao retirar a frase "você derrete meu coração", retribuiu a declaração. "Vou dedicar para Renata, foram longos 83 dias de espera... Brincadeiras a parte, ela é uma pessoa que eu aprendi a admirar aqui na casa. Ela tem um coração muito nobre. Uma das coisas que eu mais admiro nela é o quanto ela é devota a Deus, o quanto ela entrega a vida dela a ele, isso é algo que me cativa demais e derrete meu coração".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas