BBB 25: Vinícius avalia discurso de Tadeu Schmidt: 'Cada um tem seu jogo'

O brother também diz que, não é porque saíram duas pessoas seguidas do grupo rival, que seus aliados acreditam que sejam mais fortes no jogo. "O que Tadeu falou foi sobre isso. Agora não está sendo mais um jogo só dos grupos, onde existe o grupo certo e o grupo errado. O grupo que só quem for desse grupo vai sair e esse aqui vai ficar. É um jogo visto como um jogo individual, por mais que a gente tenha nossas alianças, cada um fez uma trajetória individual até aqui", avaliou.

João Pedro menciona as diferenças que Tadeu listou entre os gêmeos no discurso. "Assim como Diego e Dani, por mais que fossem irmãos, eles tinham comportamentos diferentes", comparou Vinícius, por fim.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne