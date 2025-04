Marido diz que Daniele está extremamente triste com Gracyanne: 'Viu muito'

Para ele, Daniele "foi bem" nas estratégias de jogo, mas teve dificuldades "com placas" —ou seja, ter que acusar alguém e ser acusada. "Ela jogava e se colocava da maneira dela. Do jeito dela, ela foi incrível, especial e diferenciada", disse. "Muito educada e elegante (?) de uma forma que não fosse agressiva com o próximo".

Ele afirma que o instinto de proteção e o amor por Diego persistiu no BBB —até no momento da decisão do Paredão. "Ela sempre foi protetora, carinhosa, e no BBB não seria diferente. Ela estaria sendo falsa com ela", afirmou. "Ela não queria ir ao Paredão, mas na cabeça dela precisava proteger o irmão".

Fábio ainda comentou sobre as críticas de Gracyanne à Daniele, que a ginasta só tomou conhecimento fora do reality. "Ela teve um carinho genuíno pela Gracyanne (...) tanto que quando ela recebeu a informação [de que Gracyanne falava mal dela], ficou magoada, sentida e decepcionada, mas chegou a argumentar que ela [Gracyanne] não fosse excluída", disse. "É muito ruim quando você é excluído na vida, e Dani sabe desse sentimento".

Ela está bem triste. Viu muita coisa (...) Principalmente porque depois que Gracyanne saiu do programa, andou falando algumas coisas. Isso pegou mais ainda, porque o jogo já tinha acabado. A Dani vai decidir, mas está extremamente triste Fábio Castro

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.