Renata e Maike dão beijão no chuveiro e no edredom: 'Vou namorar uma gay'

À tarde, eles também trocaram beijos no quarto Nordeste e na área externa. "Vou namorar uma gay. Vou te namorada", disse Maike. "A não ser que você não queira". Renata disse que iria "analisar o currículo".

Na madrugada, os dois deitaram na cama do Quarto do Líder para passar a noite.

Durante a madrugada, eles conversaram e deram mais beijos debaixo do edredom. "Sua boca é foda, hein?", disse Maike.

